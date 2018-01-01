افتتاح كلية الطب البشري بجامعة سرت بعد اكتمال صيانتها.





سرت 1 يناير 2018 ( وال ) - احتفل أمس بجامعة سرت بإعادة افتتاح كلية

الطب البشري بعد اكتمال صيانتها بالكامل من الاضرار التي الحقت بمرافقها

من جراء حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي.

وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية سرت مختار المعدانى ورئيس جامعة سرت

الدكتور " احمد المحجوب " وعدد من عمداء الكليات وعميد واعضاء هيئة

التدريس الجامعي بكلية الطب ورئيس واعضاء اتحاد طلبة جامعة سرت.

وقام الحضور بجولة في كافة مرافق الكلية والمكتبة العلمية والطبية،

أطلعوا خلالها على ما تم صيانتة.

وقدمت جامعة سرت وكلية الطب البشري بها درع الى بلدية سرت تقديرا للجهود

المبذولة والتعاون القائم بين البلدية والجامعة.

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