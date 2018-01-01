وزير الصحة المفوّض يُعلن تخصيص 19 مليون دينار لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية العامة.الإثنين ، 01-01-2018 - 12:11:00

.

طرابلس 1 يناير 2018 ( وال ) - أعلن وزيرُ الصحةِ المفوض "عمر بشير
الطاهر" عن خطوةٍ لتحسينِ الخدمات الصحية في ليبيا بتخصيص مبلغ (
19,000,000 ) تسعة عشرة مليون دينار لإجراء عمليات جراحية؛ داخل
المستشفيات والمراكز التخصصية العامة، ضمن جهود الوزارة وخطتها لتوطين
العلاج بالداخل".
وأضاف السيد الوزيرُ عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات ان هذا
الاجراء اتخد بهدف تحسين الخدمات الطبية؛ ودعم المستشفيات والمراكز
التخصصية .. حيث سيتم استجلاب عناصر طبية " أطباء زوار" ؛ للقيام
بالعمليات الصعبة داخل المستشفيات العامة في تخصصاتٍ مختلفة؛ وتوفير
المستلزمات والمعدات والمواد الطبية العاجلة الخاصة بإجراء العمليات.
...( وال ) ..

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا