وزير الصحة المفوّض يُعلن تخصيص 19 مليون دينار لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية العامة.

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طرابلس 1 يناير 2018 ( وال ) - أعلن وزيرُ الصحةِ المفوض "عمر بشير

الطاهر" عن خطوةٍ لتحسينِ الخدمات الصحية في ليبيا بتخصيص مبلغ (

19,000,000 ) تسعة عشرة مليون دينار لإجراء عمليات جراحية؛ داخل

المستشفيات والمراكز التخصصية العامة، ضمن جهود الوزارة وخطتها لتوطين

العلاج بالداخل".

وأضاف السيد الوزيرُ عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات ان هذا

الاجراء اتخد بهدف تحسين الخدمات الطبية؛ ودعم المستشفيات والمراكز

التخصصية .. حيث سيتم استجلاب عناصر طبية " أطباء زوار" ؛ للقيام

بالعمليات الصعبة داخل المستشفيات العامة في تخصصاتٍ مختلفة؛ وتوفير

المستلزمات والمعدات والمواد الطبية العاجلة الخاصة بإجراء العمليات.

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