الهيئة الوطنية للتعليم التقني تكرّم الطلبة الأوائل في شهادة الدبلوم للعام الدراسي 2016م - 2017م بالمعاهد الفنية المتوسطة.الإثنين ، 01-01-2018 - 11:43:00



غريان 1 يناير 2018م - (وال ) - كرمت الهيئة الوطنية للتعليم التقني
والفني صباح اليوم الاثنين بقاعة ليبيا ببلدية غريان الطلبة المتحصلين
على التراتيب الأولى في شهادة الدبلوم للعام الدراسي 2016م - 2017م على
مستوى مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي .
وحضر حفل التكريم عضو الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور
"علي السائح" ، ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة "صلاح
سلامة" ، ومدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي "إنطاط
بالحاج" ، ومدراء المعاهد ، وعدداً من أعضاء هيئة التدريس ، والطلبة
المكرمين ، وأولياء أمور الطلبة.
وتم خلال الحفل توزيع شهادات الشكر والتقدير والجوائز الرمزية على
الطلبة الأوائل عن كل تخصص على مستوى المكتب .
كما تم تكريم عدد من المعلمين المتميزين ومدراء المعاهد المتعاونين
مع المكتب ، والعاملين بالمكتب الذين أحيلوا للتقاعد والمتوفين خلال
السنوات الأخيرة .
يشار إلى أن مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي يضم
(42) معهد موزعين على (17) بلدية .
..( وال غريان ) ...

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