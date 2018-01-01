الهيئة الوطنية للتعليم التقني تكرّم الطلبة الأوائل في شهادة الدبلوم للعام الدراسي 2016م - 2017م بالمعاهد الفنية المتوسطة.





غريان 1 يناير 2018م - (وال ) - كرمت الهيئة الوطنية للتعليم التقني

والفني صباح اليوم الاثنين بقاعة ليبيا ببلدية غريان الطلبة المتحصلين

على التراتيب الأولى في شهادة الدبلوم للعام الدراسي 2016م - 2017م على

مستوى مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي .

وحضر حفل التكريم عضو الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور

"علي السائح" ، ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة "صلاح

سلامة" ، ومدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي "إنطاط

بالحاج" ، ومدراء المعاهد ، وعدداً من أعضاء هيئة التدريس ، والطلبة

المكرمين ، وأولياء أمور الطلبة.

وتم خلال الحفل توزيع شهادات الشكر والتقدير والجوائز الرمزية على

الطلبة الأوائل عن كل تخصص على مستوى المكتب .

كما تم تكريم عدد من المعلمين المتميزين ومدراء المعاهد المتعاونين

مع المكتب ، والعاملين بالمكتب الذين أحيلوا للتقاعد والمتوفين خلال

السنوات الأخيرة .

يشار إلى أن مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي يضم

(42) معهد موزعين على (17) بلدية .

..( وال غريان ) ...