غريان تستضيف اجتماع لاعضاء مجلسي النواب والدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور .





غريان 1 يناير 2018م -( وال ) - استضافت بلدية الأصابعة اجتماع ضم

عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة

مشروع الدستور مع مكونات مدن ومناطق الجبل الغربي من نشطاء ، والقيادات

الاجتماعية ، والحقوقيين ، والإعلاميين ، ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال أحد أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بمدينة الأصابعة المشارك في هذا

الاجتماع الدكتور "خالد دعج" لمراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان إن

الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها الهيئة التأسيسية لصياغة

مشروع الدستور ، مع مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين بمختلف

المدن الليبية وينعقد اليوم بمدينة الأصابعة تحت شعار "إختلافنا لا يعني

خلالفنا" .

وأوضح "دعج" بأن الاجتماع تناول عِدة محاور كان أهمها "المرحلة

الانتقالية ومخاطر استمرارها" ، وسُبل الوصول للاستفتاء على مشروع

الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية" ، و"مناقشة بعض مواد الدستور ذات

الطابع الهام" ، بالإضافة إلى فتح مجال للمداخلات والنقاشات مع الحاضرين

.

...( وال غريان ) . ...