وصول (760) ألف لتر من البنزين إلى مختلف محطات الوقود ببلديتي غريان والأصابعة .الإثنين ، 01-01-2018 - 11:34:00



غريان 1 يناير 2018م - ( وال ) - أعلن رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان
"مفتاح دياب" وصول (760) ألف لتر من البنزين لكافة محطات الوقود ببلديتي
غريان والأصابعة .
وقال "دياب" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن اجتماع عقد بين لجنة
الأزمة ببلدية غريان ومدير مكتب توزيع الوقود بشركة البريقة لتسويق النفط
"ميلاد الهجرسي" ، تم خلاله مناقشة أسباب نقص الوقود ، والعمل على وصول
المزيد من شحنات الوقود لمحطات التوزيع ، والاسراع
في فتح محطات الوقود لساعات للتخفيف من ازدحام المواطنين وتسهيل عملية
التوزيع .
.. . ( وال غريان ) ...

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