وصول (760) ألف لتر من البنزين إلى مختلف محطات الوقود ببلديتي
غريان والأصابعة .
الإثنين ، 01- 01- 2018 - 11:34:00
غريان 1 يناير 2018م - ( وال ) - أعلن رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان
"مفتاح دياب" وصول (760) ألف لتر من البنزين لكافة محطات الوقود ببلديتي
غريان والأصابعة .
وقال "دياب" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن اجتماع عقد بين لجنة
الأزمة ببلدية غريان ومدير مكتب توزيع الوقود بشركة البريقة لتسويق النفط
"ميلاد الهجرسي" ، تم خلاله مناقشة أسباب نقص الوقود ، والعمل على وصول
المزيد من شحنات الوقود لمحطات التوزيع ، والاسراع
في فتح محطات الوقود لساعات للتخفيف من ازدحام المواطنين وتسهيل عملية
التوزيع .
.. . ( وال غريان ) ...