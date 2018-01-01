وصول (760) ألف لتر من البنزين إلى مختلف محطات الوقود ببلديتي غريان والأصابعة .





غريان 1 يناير 2018م - ( وال ) - أعلن رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان

"مفتاح دياب" وصول (760) ألف لتر من البنزين لكافة محطات الوقود ببلديتي

غريان والأصابعة .

وقال "دياب" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن اجتماع عقد بين لجنة

الأزمة ببلدية غريان ومدير مكتب توزيع الوقود بشركة البريقة لتسويق النفط

"ميلاد الهجرسي" ، تم خلاله مناقشة أسباب نقص الوقود ، والعمل على وصول

المزيد من شحنات الوقود لمحطات التوزيع ، والاسراع

في فتح محطات الوقود لساعات للتخفيف من ازدحام المواطنين وتسهيل عملية

التوزيع .

.. . ( وال غريان ) ...