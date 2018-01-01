الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 1 يناير 2018 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



ملخص عام.

طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم مع انخفاض في درجات

الحرارة ، ورياح قوية على المناطق الساحلية واحتمال سقوط أمطار على بعض

مناطق الشمال الشرقى بداية من مساء يوم الغد.



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل

والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية

غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية يوم الأربعاء على

المناطق الساحلية حيث من المتوقع أن تتجاوز (50) كلم/ساعة أحيانا ،

ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (16-21) درجة مئوية وتسجل انخفاض

تدريجي بداية من يوم الغد.



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا واحتمال سقوط أمطار متفرقة بداية من

مساء يوم الغد ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وتكون نشطة إلى قوية يوم الأربعاء على المناطق الساحلية حيث من المتوقع

أن تتجاوز (60) كلم/ساعة أحيانا خاصة على الجبل الأخضر ودرجــــــات

الحــــــرارة القصــوى تتراوح مــــــــــــابين (15-20) درجة مئوية ولا

تتجاوز (13) درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض تدريجي بداية من

يوم الغد. .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والريــــــــاح شمالية غربية إلى متغيرة

الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـــــــات الحـــــــرارة القصوى

تتـراوح مابين (16-21) درجة مئوية.



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (17-21) درجة

مئوية.

...( وال ) ...