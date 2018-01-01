الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الإثنين ، 01-01-2018 - 11:02:00



طرابلس 1 يناير 2018 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال
الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ملخص عام.
طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم مع انخفاض في درجات
الحرارة ، ورياح قوية على المناطق الساحلية واحتمال سقوط أمطار على بعض
مناطق الشمال الشرقى بداية من مساء يوم الغد.

- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل
والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية يوم الأربعاء على
المناطق الساحلية حيث من المتوقع أن تتجاوز (50) كلم/ساعة أحيانا ،
ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (16-21) درجة مئوية وتسجل انخفاض
تدريجي بداية من يوم الغد.

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا واحتمال سقوط أمطار متفرقة بداية من
مساء يوم الغد ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وتكون نشطة إلى قوية يوم الأربعاء على المناطق الساحلية حيث من المتوقع
أن تتجاوز (60) كلم/ساعة أحيانا خاصة على الجبل الأخضر ودرجــــــات
الحــــــرارة القصــوى تتراوح مــــــــــــابين (15-20) درجة مئوية ولا
تتجاوز (13) درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض تدريجي بداية من
يوم الغد. .

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب والريــــــــاح شمالية غربية إلى متغيرة
الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـــــــات الحـــــــرارة القصوى
تتـراوح مابين (16-21) درجة مئوية.

الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (17-21) درجة
مئوية.
...( وال ) ...

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