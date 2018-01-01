وزير التعليم يجتمع مع اللجنة الاستشارية بمركز المناهج التعليمية .الإثنين ، 01-01-2018 - 10:56:00



طرابلس 1 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير التعليم الدكتور "عثمان
عبد الجليل " مع اللجنة الاستشارية بمركز المناهج التعليمية والبحوث
التربوية.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة وما توصلت إليه والصعاب
والعراقيل التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
بطرابلس، وكيل الوزارة عادل جمعة ، ومدير إدارة الإمتحانات و مدير إدارة
التفتيش التربوي بالوزارة .
...( وال ) ....

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