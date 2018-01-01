النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس‏ 1 يناير 2018 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الإثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للارصاد الجوية .



الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

- السماء قليلة السحب تتكاثر نهار اليوم خاصة على الساحل الممتد من

الخمس إلى سرت مع سقوط أمطارخفيفة ومتفرقة.

- الريح شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على الساحل

الممتد من شرق طرابلس إلى سرت.

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 -2.50) متر يصل اليوم إلى (3.00)

متر على ساحل مصراته.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

- درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.



الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.

- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها

خلايا من السحب الرعدية احيانا خاصة على ساحل الجبل الاخضر مع احتمال

نزول حبات البرد.

- الريح شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة.

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) ويصل الى (3.00) متر على ساحل

الخليج.

- البحر مضطرب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية.

- الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة اثناء سقوط المطر.

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