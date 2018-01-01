النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.الإثنين ، 01-01-2018 - 10:58:00



طرابلس‏ 1 يناير 2018 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الإثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للارصاد الجوية .

الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
- السماء قليلة السحب تتكاثر نهار اليوم خاصة على الساحل الممتد من
الخمس إلى سرت مع سقوط أمطارخفيفة ومتفرقة.
- الريح شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على الساحل
الممتد من شرق طرابلس إلى سرت.
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 -2.50) متر يصل اليوم إلى (3.00)
متر على ساحل مصراته.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.
- درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها
خلايا من السحب الرعدية احيانا خاصة على ساحل الجبل الاخضر مع احتمال
نزول حبات البرد.
- الريح شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة.
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) ويصل الى (3.00) متر على ساحل
الخليج.
- البحر مضطرب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية.
- الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة اثناء سقوط المطر.
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