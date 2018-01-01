ضبط 774 كجم من الكوكايين قرب سواحل الإكوادور.الإثنين ، 01-01-2018 - 10:54:00



كيتو 1 يناير 2018 ( وال ) - ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في الإكوادور 774
كجم من الكوكايين في مقاطعة مانابي، غربي البلد الأنديزي .
وذكرت وزارة الداخلية مساء الأحد أنه تم العثور على الشحنة المخدرة في
منطقة أولميدو مانابي، وكانت مخزنة قرب سواحل مانتا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من الكوكايين كان سيجري إرسالها إلى أمريكا
الشمالية وأمريكا الوسطى.
وأضافت الوزارة، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، أنه تم اعتقال شخصين
ومصادرة أربعة أسلحة نارية خلال عملية ضبط الشحنة المخدرة.

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