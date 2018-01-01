قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة طولكرم.الإثنين ، 01-01-2018 - 10:34:00



طولكرم 1- يناير -2018 ( وال ) - شنت قوات الاحتلال فجر اليوم
حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مدينة طولكرم ومخيمها وبلدة
زيتا بعد مداهمة منازلهم، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا.
من السياق ذاته شرعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين،
بعمليات تجريف للأراضي الواقعة شرق بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع
غزة.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " بأن عدداً من جرافات الاحتلال
انطلقت من موقع " موقع كيسوفيم" شرق البلدة، وتوغلت بشكل محدود وأجرت
عمليات تجريف في المكان، فيما حلقت طائرات الاستطلاع الحربية بشكل مكثف
في سماء المنطقة.
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