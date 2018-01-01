جمعية القابلات الليبية تختتم حملتها التوعوية عن سرطان الثدي.





طرابلس 1 يناير 2018 ( وال ) - نظمت جمعية القابلات الليبية يوم أمس

احتفالية بمناسبة اختتام فعاليات حملتها التوعوية بسرطان الثدي التي

نظمتها بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وشملت مختلف المدن

والمناطق والمدارس بكامل انحاء ليبيا .

واشتملت الحملة التوعوية على طرق الوقاية من سرطان الثدي وخطر هذا

المرض والدعوة إلى الاسراع في الكشف عنه وعلاجه.

وحضر الاحتفالية رئيس جمعية القابلات الليبية السيدة " ناجية نويجي"

ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. بدر الدين النجار " وعدد من

الاطباء والمختصين والمشرفين والمهتمين بهذا المجال من مختلف المستشفيات

والمراكز الصحية والعلمية . وأكد د. بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في

كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية الدور الذي يقوم به المركز في التوعية

وتعزيز الصحة في المجتمع .. مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في

مجالات التوعية للرفع من مستوى الوعي الصحي للمواطنين .

وأعلن الدكتور " بدرالدين" أن التجهيزات متواصلة لافتتاح عيادة

للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمنطقة سوق الجمعة .

وتقدمت السيدة ناجية نويجي رئيسة جمعية القابلات الليبية بالشكر والتقدير

لكل العاملين والقائمين على حملة التوعية في كل مناطق ليبيا بالإضافة

لتأكيدها على نجاح هذه الحملة .

وتم في ختام الحفل تكريم العاملين والمشرفين على حملة التوعية من خلال

تقديم شهائد الشكر والتقدير.

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