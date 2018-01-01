مؤسسة الطاهر الزاوي الخيرية تستعد لتنظم ندوة علمية حقوق المراة في التشريعات الليبية .الإثنين ، 01-01-2018 - 09:56:00



طرابلس 1 يناير 2018 (وال) - تتواصل الاستعدادات بمؤسسة الشيخ " الطاهر
الزاوي " الخيرية احدى مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم ندوة علمية حول "
حقوق المراة في التشريعات الليبية بين الواقع والمامول " خلال شهر يناير
الجاري بمدينة طرابلس وذلك بهدف تبصير المراة بالحقوق القانونية
والانسانية اللازمة لها ، ومحاولة تغيير الموروث الثقافي السلبي السائد
في المجتمع ضد المراة ، والوقوف على مدى كفاية الحماية التشريعية لحقوق
المراة والجهات التي تستطيع اللجوء لها في حالة انتهاك حقوقها .
وتشتمل الندوة على عدة محاور تتناول بالمناقشة والتوضيح حقوق المرآة
قبل الاسلام وفي ظل الاسلام ، والمشاركة السياسية للمرآة الليبية ، وحقها
في الانتخابات ، وحقها في تولي الوظائف القيادية العليا بالدولة .
وسيتم خلال هذه الندوة ابراز الشخصيات النسائية الناجحة في شتى
المجالات ، وتوضيح الاتفاقيات الدولية المهتمة بالمراة والتي صادقت
عليها ليبيا .
كما ستناقش الندوة حقوق المراة في التشريعات المحلية ، وقانون الاحوال
الشخصية ، وقانون العقوبات ، والعمل والضمان الاجتماعي و الجنسية ، وسبل
حماية المراة في حالة انتهاك حقوقها اللجوء للقضاء اللجوء لمؤسسات
المجتمع المدني .

... ( وال ) ...

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