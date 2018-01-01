مؤسسة الطاهر الزاوي الخيرية تستعد لتنظم ندوة علمية حقوق المراة في التشريعات الليبية .





طرابلس 1 يناير 2018 (وال) - تتواصل الاستعدادات بمؤسسة الشيخ " الطاهر

الزاوي " الخيرية احدى مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم ندوة علمية حول "

حقوق المراة في التشريعات الليبية بين الواقع والمامول " خلال شهر يناير

الجاري بمدينة طرابلس وذلك بهدف تبصير المراة بالحقوق القانونية

والانسانية اللازمة لها ، ومحاولة تغيير الموروث الثقافي السلبي السائد

في المجتمع ضد المراة ، والوقوف على مدى كفاية الحماية التشريعية لحقوق

المراة والجهات التي تستطيع اللجوء لها في حالة انتهاك حقوقها .

وتشتمل الندوة على عدة محاور تتناول بالمناقشة والتوضيح حقوق المرآة

قبل الاسلام وفي ظل الاسلام ، والمشاركة السياسية للمرآة الليبية ، وحقها

في الانتخابات ، وحقها في تولي الوظائف القيادية العليا بالدولة .

وسيتم خلال هذه الندوة ابراز الشخصيات النسائية الناجحة في شتى

المجالات ، وتوضيح الاتفاقيات الدولية المهتمة بالمراة والتي صادقت

عليها ليبيا .

كما ستناقش الندوة حقوق المراة في التشريعات المحلية ، وقانون الاحوال

الشخصية ، وقانون العقوبات ، والعمل والضمان الاجتماعي و الجنسية ، وسبل

حماية المراة في حالة انتهاك حقوقها اللجوء للقضاء اللجوء لمؤسسات

المجتمع المدني .



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