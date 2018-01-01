مقتل 12 شخصا بينهم 10 امريكيين إثر تحطم طائرة بكوستاريكا.





سان خوسيه 1 يناير 2018 (وال) - لقي 12 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة

صغيرة بكوستاريكا هم عشرة سياح اميركيين وطيارَين كوستاريكيَين.

وقال رئيس كوستاريكا "غييرمو سوليس" في بيان إن "حكومة كوستاريكا

تعبّر عن اسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب امريكيين وطيارَين كوستاريكيَين

بحادث جوي حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد".

وكانت الطائرة التي أبلغت عن مشاكل بعد إقلاعها، في طريقها إلى مطار

"خوان سانتاماريا" الدولي في "سان خوسيه" عندما تحطمت.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن العام بكوستاريكا "كارلوس هيدالغو" على

حسابه في موقع فيسبوك ان الطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان" وقد تحطمت

في منطقة جبلية قرب منتجع بونتا ايسليتا السياحي على المحيط الهادئ.



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