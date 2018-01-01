إدارة التعليم الثانوي بوزارة التعليم تعقد اجتماع برئاسة مدير الادارة ( فوزي دخيل) تتابع خلاله سير التعليم الثانوي.





طرابلس 1 يناير 2018 ( وال ) - عقدت إدارة التعليم الثانوي

بوزارة التعليم اجتماعا مع رؤساء الأقسام والوحدات والموظفين بإدارة

التعليم الثانوي برئاسة مدير إدارة التعليم الثانوي بوزارة التعليم (

فوزي دخيل) .

وتم خلال الاجتماع متابعة سير العملية التعليمية بالتعليم الثانوي ،

والاستعدادات للامتحانات ، وغيرها من المواضيع بإدارة التعليم الثانوي.

وقامت ادارة التعليم الثانوي خلال هذا الاجتماع بتكريم الموظفين الذين

ساهموا بجهد مضاعف في سير العمل بإدارة التعليم الثانوي

وهم الاستاذة (جميلة البكوش) ، والاستاذ (عثمان أحمد عكريم) ، والاستاذة

(سلوى علي صالح) ،والاستاذ (ابراهيم ذياب ) .

كما تكريم ادارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم على التعاون الذي تبديه

مع ادارة التعليم الثانوي لسير العمل بشكل أفضل مما يساعد على خدمة

العملية التعليمية ونجاحها .

حيث منحت إدارة التعليم الثانوي شهادات شكر وتقدير .

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