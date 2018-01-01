إدارة التعليم الثانوي بوزارة التعليم تعقد اجتماع برئاسة مدير
الادارة ( فوزي دخيل) تتابع خلاله سير التعليم الثانوي.
الإثنين ، 01- 01- 2018 - 09:23:00
طرابلس 1 يناير 2018 ( وال ) - عقدت إدارة التعليم الثانوي
بوزارة التعليم اجتماعا مع رؤساء الأقسام والوحدات والموظفين بإدارة
التعليم الثانوي برئاسة مدير إدارة التعليم الثانوي بوزارة التعليم (
فوزي دخيل) .
وتم خلال الاجتماع متابعة سير العملية التعليمية بالتعليم الثانوي ،
والاستعدادات للامتحانات ، وغيرها من المواضيع بإدارة التعليم الثانوي.
وقامت ادارة التعليم الثانوي خلال هذا الاجتماع بتكريم الموظفين الذين
ساهموا بجهد مضاعف في سير العمل بإدارة التعليم الثانوي
وهم الاستاذة (جميلة البكوش) ، والاستاذ (عثمان أحمد عكريم) ، والاستاذة
(سلوى علي صالح) ،والاستاذ (ابراهيم ذياب ) .
كما تكريم ادارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم على التعاون الذي تبديه
مع ادارة التعليم الثانوي لسير العمل بشكل أفضل مما يساعد على خدمة
العملية التعليمية ونجاحها .
حيث منحت إدارة التعليم الثانوي شهادات شكر وتقدير .
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