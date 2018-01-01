بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.الإثنين ، 01-01-2018 - 09:24:00



بروكسل في 01 يناير2018 ( وال) - تسلمت بلغاريا اليوم الرئاسة الدورية
للاتحاد الأوروبي خلفاً لدولة إستونيا، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق
لمدة ستة أشهر.
وأعلنت السلطات البلغارية على موقعها الرئاسي للاتحاد الأوروبي
أنها ستركز خلال فترة رئاستها الأوروبية على أربعة أهداف رئيسية، هي:
تحقيق نتائج إيجابية في المساءلة والشفافية، والتوصل إلى توافق في الآراء
والتفاهم بين مختلف الدول، والتحرك نحو مستقبل أفضل للشباب، فضلا عن وضع
غرب البلقان مرة أخرى في قلب الاهتمام الأوروبي.
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