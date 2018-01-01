تونس ترفع أسعار الوقود .





تونس 1 يناير 2018 (وال) - رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود ليزيد سعر

البنزين بنسبة 85ر2 بالمئة، وذلك ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز

الموازنة في إطار إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية في بيان

أمس الأحد "إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 800ر1 دينار ( 7333ر0

دولار) بداية من منتصف الليل".

وهذه هي الزيادة الثانية بعد أن رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين

بنسبة 7ر6 بالمئة في يوليو الماضي.

وتكافح تونس لكبح جماح العجز التجاري المتزايد بسبب ارتفاع واردات

الطاقة.

وسجل العجز التجاري التونسي مستوى قياسيا مرتفعا عند 82ر5 مليار

دولار في أول 11 شهرا من 2017 ، بزيادة 5ر23 بالمئة على أساس سنوي.



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