وزير التعليم يجتمع برؤساء اللجان المكلفة بإعادة النظر في المقررات الدراسية للصفوف من الأول إلى السادس لمرحلة التعليم الأساسي .





طرابلس 1 من شهر يناير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير التعليم الدكتور

"عثمان عبد الجليل " مع رؤساء اللجان المكلفة بإعادة النظر في المقررات

الدراسية للصفوف من الأول إلى السادس من مرحلة التعليم الاساسي للعام

الدراسي (2018 - 2019م) .

واستعرضت اللجان المكلفة في هذا الشأن خلال الاجتماع نتائج أعمالها وما

توصلت إليه والمقترح المعد بالخصوص والصعاب والعراقيل التي تواجههم ووضع

الحلول المناسبة لها.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر مركز المناهج التعليمية والبحوث

التربوية بطرابلس، وحضره وكيل الوزارة عادل جمعة ومديرا إدارة

الإمتحانات والتفتيش التربوي، مناقشة المقترحات المقدمة بشأن تعديل

المواعيد الدراسية الواردة بالخطة الدراسية للعام (2017م-2018م) ، و ذلك

لتعويض المدة المفقودة بسبب تأخر بداية العام الدراسي الحالي.

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