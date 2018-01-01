قوات الاحتلال تعتقل شابا من العيسوية وسط القدس المحتلة .الإثنين ، 01-01-2018 - 08:53:00



القدس المحتلة 1- يناير 2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شاب فلسطيني، من منزله ببلدة العيسوية
وسط القدس المحتلة، وتم اقتياده الى مركز توقيف وتحقيق في المدينة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية" وفا " أن قوات الاحتلال برفقة عناصر من
مخابراتها اقتحمت، ليلة أمس، العيسوية، وتصدى لها شبان البلدة بالحجارة
والزجاجات الفارغة، واستمرت المواجهات حتى ساعة متأخرة من الليل، في حين
عادت قوات الاحتلال مرة أخرى، واقتحمت البلدة، فجر اليوم، وداهمت العديد
من منازل المواطنين واعتقلت الشاب البيتوني من منزله.
...( وال ) .. .

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