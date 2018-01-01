رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين.





طرابلس 1 يناير 2018 (وال)- يعقد رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم

المهندس " جمال الجعفري " صباح اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بحضور مختلف

وسائل الإعلام، صحبة المدرب "عمر المريمي" مدرب المنتخب الوطني لكرة

القدم وذلك بمقر الاتحاد بطرابلس.

وسيتم خلال هذا المؤتمر توضيح العديد من الأمور الفنية والمالية من

جانب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم والعراقيل والمشاكل التي تواجه عمل

الاتحاد، والخطوات التي اتخذها الاتحاد الليبي خلال الفترة الماضية،

ومسابقة الدوري الممتاز، ومشكلة الديون المتراكمة على الاتحاد ومشكلة

رواتب المدربين "باكيتا" و"كلمنتي".

كما سيقدم مدرب المنتخب الوطني القائمة الرسمية للمنتخب والذي سيشارك

بها منتخبنا في بطولة (الشان) للاعبين المحليين بالمغرب خلال الفترة من

الحادي عشر من شهر يناير القادم ، وكذلك اختيارات المدرب للقائمة

النهائية.