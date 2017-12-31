اختتام بطولة ليبيا للسباحة في الأحواض المغلقة 2017.





طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- اختتمت بطولة ليبيا للسباحة للمسافات

القصيرة في الأحواض المغلقة 2017 لفئات (البراعم والأشبال والأواسط

والكبار) والتي احتضنتها يوم الجمعة الماضي مدينة مصراتة تحت إشراف

الاتحاد الليبي للعبة.

ونظم البطولة نادي الشباب الرياضي بمشاركة الاتحادات الفرعية طرابلس

وبنغازي والزاوية وزوارة وزليتن ومصراتة المستضيف، وأسفرت عن النتائج

التالية :.

* فئة البراعم 50 مترا فراشة .

الأول .. عبد المالك عاشور .. نادي الريقاتة .. الزمن 39.34 .

الثاني .. عبد الحي عاشور .. نادي الريقاتة .. الزمن 40.75 .

الثالث .. محمد أبوقرين .. نادي قاريونس .. الزمن 42.17 .

* فئة البراعم 50 مترا ظهر.

الأول .. عبد الحي عاشور .. نادي الريقاتة .. الزمن 37.59 .

الثاني .. لؤي غرسة .. نادي جنزور البحري .. الزمن 41.47 .

الثالث .. يوسف أبوبكر .. نادي الريقاتة .. الزمن 43.59 .

* فئة البراعم 50 مترا حرة .

الأول .. عبد الحي عاشور .. نادي الريقاتة .. الزمن 31.72 .

الثاني .. عبد المالك عاشور .. نادي الريقاتة .. الزمن 33.53 .

الثالث .. جاد الله السويح .. نادي جنزور البحري .. الزمن 36.50.

* فئة البراعم 100 متر متنوع .

الأول .. عبد المالك عاشور .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.25.88 .

الثاني .. عبد الحي عاشور .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.27.93 .

الثالث .. لؤي غرسة .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.34.17.



* فئة الأشبال 50 مترا صدر .

الأول .. امحمد قدور .. نادي القمة .. الزمن 43.39 .

الثاني .. عمر السريتي .. النادي البحري مصراتة .. الزمن 44.59 .

الثالث .. محمد أبوعجيلة .. النادي البحري مصراتة .. الزمن 46.31 .

* فئة الأشبال 50 مترا فراشة .

الأول .. امحمد قدور .. نادي القمة .. الزمن 38.34 .

الثاني .. عمر السريتي .. النادي البحري مصراتة .. الزمن 40.22 .

الثالث .. عبد الرحمن بن بيه .. نادي الاتحاد .. الزمن 43.41 .

* فئة الأشبال 100 متر ظهر .

الأول .. امحمد قدور .. نادي القمة .. الزمن 1.24.36 .

الثاني .. عمر السريتي .. النادي البحري مصراتة .. الزمن 1.31.36 .

الثالث .. مصعب أبوفليحة .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.42.82.

* فئة الأشبال 100 متر حرة .

الأول .. امحمد قدور .. نادي القمة .. الزمن 1.07.56 رقم ليبي جديد .

الثاني .. عبد الرحمن قدور .. نادي ذات السواري .. الزمن 1.20.27 .

الثالث .. محمد ابوعجيلة .. النادي البحري مصراتة .. الزمن 1.20.74.

* فئة الأشبال 100 متر متنوع .

الأول .. امحمد قدور .. نادي القمة .. الزمن 1.24.59 .

الثاني .. عمر السريتي .. النادي البحري مصراتة .. الزمن 1.30.50 .

الثالث .. عبد الرحمن قدور .. نادي ذات السواري .. الزمن 1.34.87.

(..يتبع)...