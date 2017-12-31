اختتام بطولة ليبيا للسباحة في الأحواض المغلقة 2017 (إضافة أولى).





طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)



* فئة الأواسط 50 مترا صدر.

الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 34.18 رقم ليبي جديد.

الثاني .. سراج ساسي .. نادي النصر .. الزمن 36.16 .

الثالث .. أنس قنيدي .. نادي النصر .. الزمن 37.03 .

* فئة الأواسط 50 مترا حرة .

الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 25.13 .

الثاني .. سراج ابوقرين .. نادي النصر .. الزمن 27.40 .

الثالث .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 28.56 .

* فئة الأواسط 100 متر فراشة .

الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.06.37 .

الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 1.20.75 .

الثالث .. أنس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.23.75.

* فئة الأواسط 100 متر ظهر .

الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.07.03 .

الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 1.17.74 .

الثالث .. عبد المجيد قدور .. نادي ذات السواري .. الزمن 1.22.50.

* فئة الأواسط 100 متر صدر.

الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.15.97 .

الثاني .. سراج أبوقرين .. نادي النصر .. الزمن 1.21.91 .

الثالث .. أنس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.26.53.

* فئة الأواسط 200 متر متنوع .

الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 2.37.05 .

الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 2.54.66 .

الثالث .. مصدق عبد الوهاب .. نادي جنزور البحري .. الزمن 2.58.28.



* فئة الكبار 50 مترا حرة .

الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 24.91 .

الثاني .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 26.15 .

الثالث .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 26.31 .

* فئة الكبار 100 متر حرة.

الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 53.10 .

الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 56.06 .

الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.00.12 .

* فئة الكبار 100 متر ظهر .

الأول .. عدي رشدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.01.62 .

الثاني .. مالك يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.04.34 .

الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.16.41.

* فئة الكبار 100 متر صدر.

الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.09.99 .

الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.12.69 .

الثالث .. عبد القدوس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.19.19.

* فئة الكبار 200 متر متنوع.

الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 2.14.47 .

الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 2.28.47 .

الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 2.40.87.

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