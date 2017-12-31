اختتام بطولة ليبيا للسباحة في الأحواض المغلقة 2017 (إضافة أولى).الأحد ، 31-12-2017 - 23:15:00



طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)

* فئة الأواسط 50 مترا صدر.
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 34.18 رقم ليبي جديد.
الثاني .. سراج ساسي .. نادي النصر .. الزمن 36.16 .
الثالث .. أنس قنيدي .. نادي النصر .. الزمن 37.03 .
* فئة الأواسط 50 مترا حرة .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 25.13 .
الثاني .. سراج ابوقرين .. نادي النصر .. الزمن 27.40 .
الثالث .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 28.56 .
* فئة الأواسط 100 متر فراشة .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.06.37 .
الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 1.20.75 .
الثالث .. أنس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.23.75.
* فئة الأواسط 100 متر ظهر .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.07.03 .
الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 1.17.74 .
الثالث .. عبد المجيد قدور .. نادي ذات السواري .. الزمن 1.22.50.
* فئة الأواسط 100 متر صدر.
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.15.97 .
الثاني .. سراج أبوقرين .. نادي النصر .. الزمن 1.21.91 .
الثالث .. أنس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.26.53.
* فئة الأواسط 200 متر متنوع .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 2.37.05 .
الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 2.54.66 .
الثالث .. مصدق عبد الوهاب .. نادي جنزور البحري .. الزمن 2.58.28.

* فئة الكبار 50 مترا حرة .
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 24.91 .
الثاني .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 26.15 .
الثالث .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 26.31 .
* فئة الكبار 100 متر حرة.
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 53.10 .
الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 56.06 .
الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.00.12 .
* فئة الكبار 100 متر ظهر .
الأول .. عدي رشدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.01.62 .
الثاني .. مالك يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.04.34 .
الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.16.41.
* فئة الكبار 100 متر صدر.
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.09.99 .
الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.12.69 .
الثالث .. عبد القدوس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.19.19.
* فئة الكبار 200 متر متنوع.
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 2.14.47 .
الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 2.28.47 .
الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 2.40.87.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا