اختتام بطولة ليبيا للسباحة في الأحواض المغلقة 2017 (إضافة أولى).
الأحد ، 31- 12- 2017 - 23:15:00
طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)
* فئة الأواسط 50 مترا صدر.
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 34.18 رقم ليبي جديد.
الثاني .. سراج ساسي .. نادي النصر .. الزمن 36.16 .
الثالث .. أنس قنيدي .. نادي النصر .. الزمن 37.03 .
* فئة الأواسط 50 مترا حرة .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 25.13 .
الثاني .. سراج ابوقرين .. نادي النصر .. الزمن 27.40 .
الثالث .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 28.56 .
* فئة الأواسط 100 متر فراشة .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.06.37 .
الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 1.20.75 .
الثالث .. أنس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.23.75.
* فئة الأواسط 100 متر ظهر .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.07.03 .
الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 1.17.74 .
الثالث .. عبد المجيد قدور .. نادي ذات السواري .. الزمن 1.22.50.
* فئة الأواسط 100 متر صدر.
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.15.97 .
الثاني .. سراج أبوقرين .. نادي النصر .. الزمن 1.21.91 .
الثالث .. أنس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.26.53.
* فئة الأواسط 200 متر متنوع .
الأول .. محمد ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 2.37.05 .
الثاني .. مفتاح امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 2.54.66 .
الثالث .. مصدق عبد الوهاب .. نادي جنزور البحري .. الزمن 2.58.28.
* فئة الكبار 50 مترا حرة .
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 24.91 .
الثاني .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 26.15 .
الثالث .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 26.31 .
* فئة الكبار 100 متر حرة.
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 53.10 .
الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 56.06 .
الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.00.12 .
* فئة الكبار 100 متر ظهر .
الأول .. عدي رشدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.01.62 .
الثاني .. مالك يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.04.34 .
الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 1.16.41.
* فئة الكبار 100 متر صدر.
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.09.99 .
الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.12.69 .
الثالث .. عبد القدوس قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.19.19.
* فئة الكبار 200 متر متنوع.
الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 2.14.47 .
الثاني .. مالك ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 2.28.47 .
الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاتة .. الزمن 2.40.87.
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