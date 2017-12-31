نادي الشرطة يحرز التراتيب الأولى لكأس بطولة النخبة الأولى لرفع الأثقال.





طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- اختتمت بقاعة نادي الترسانة بطرابلس

بطولة كأس النخبة الأولى لرفع الأثقال، التي نظمها الاتحاد الليبي للعبة،

بمشاركة عشرة رياضيين من ثلاثة أندية، لفئات البراعم والناشئين والكبار.

وكانت التراتيب الخمسة الأولى للبطولة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي

لرياضيي نادي الشرطة على النحو التالي :.

الأول .. معراج سراج الدين الطبال 353.654 نقطة ، ونال كأس النخبة وقيمة

مالية قدرها 2000 دينار.

الثاني .. مختار سالم قشوط وتحصل على 349.844 نقطة ، ونال جائزة مالية

قدرها 1500 دينار.

الثالث .. ماجد مفتاح أبوعين وتحصل على 324.748 نقطة، ونال جائزة مالية

قدرها 1000 دينار.

الرابع .. عمر محمد العجمي وتحصل على 305.856 نقطة، ونال جائزة هاتفا

نقالا.

الخامس .. محمد سعد الدين الطبال، وتحصل على 302.158 نقطة ، ونال جائزة

هاتفا نقالا .

كما تم منح مدرب نادي الشرطة الرياضي " أبو طلحة محمد رزق" جائزة

أفضل مدرب خلال سنة 2017 .

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