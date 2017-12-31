تواصل الدورة الدولية الخاصة بمدربي رياضة رفع الأثقال بطرابلس.







طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- تتواصل بمقر الأكاديمية الأولمبية

بطرابلس مناشط الدورة الدولية الخاصة بمدربي رياضة رفع الأثقال التي يشرف

عليها الاتحاد الدولي للعبة.

وتتواصل الدورة التي انطلقت أمس السبت حتى الرابع من شهر يناير

القادم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمشاركة 25 مدربا من مختلف

مناطق ليبيا، بإدارة الخبير الدولي الأستاذ " ماجد سلامة ".

ويتخلل هذه الدورة محاضرتان عن الإصابات والتغذية يلقيهما دكاترة من

كلية التربية البدنية بجامعة طرابلس.

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