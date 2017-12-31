وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يحضر اجتماعات وزراء التعليم العرب بالقاهرةالأحد ، 31-12-2017 - 22:34:00

القاهرة 31 ديسمبر 2017 (وال) - ترأس وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي بحكومة الوفاق الوطني ايمن القماطي وفد ليبيا في اجتماعات المؤتمر السادس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة .
وحضر المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "التعليم العالي وعالم العمل والانتاج رؤية جديدة " 17 وزيرا وعدد من المنظمات العربية والدولية .
واكد الوزراء في القرارات والتوصيات التي اصدروها في ختام اجتماعهم على اهمية التخطيط المتكامل للتعليم العالي .
كما اكدت التوصيات على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لعلاقة مؤسسات التعليم العالي مع سوق العمل .
ودعا الوزراء الى دعم الشباب وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص .
(وال)

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