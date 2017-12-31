الاتحاد الليبي لكرة القدم يعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين.





طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- يعقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم "جمال

الجعفري" صباح يوم غد الاثنين مؤتمرا صحفيا بحضور جميع الوسائل

الإعلامية، صحبة المدرب "عمر المريمي" مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم

وذلك بمقر الاتحاد بطرابلس.

وسيقدم مدرب المنتخب الوطني القائمة الرسمية للمنتخب والذي سيشارك في

بطولة (الشان) للاعبين المحليين بالمغرب في الحادي عشر من شهر يناير

القادم وكذلك اختيارات المدرب للقائمة النهائية.

كما سيتم توضيح العديد من الأمور الفنية والمالية من جانب رئيس

الاتحاد الليبي لكرة القدم والعراقيل والمشاكل التي تواجه عمل الاتحاد،

والخطوات التي اتخذها الاتحاد الليبي خلال الفترة الماضية، ومسابقة

الدوري الممتاز، ومشكلة الديون المتراكمة على الاتحاد ومشكلة رواتب

المدربين "باكيتا" و"كلمنتي".