الرياضة الليبية تودع نجم الكرة رجب الأحول عن عمر ناهز الـ 78 .





طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- غيب الموت، السبت، نجم فريق الاتحاد

والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم في ستينات القرن الماضي، فنان خط

الوسط والهداف "رجب الأحول" عن عمر ناهز الـ78 عاما.

الراحل بدأ حياته الرياضية العام 1958 بنادي الترسانة بباب البحر، وفي

العام الذي يليه انتقل إلى نادي المشعل، وفي العام 1961 انتقل إلى أشهر

الأندية الليبية الاتحاد الذي واصل العطاء معه حتى اعتزاله في العام

1971.

ومع الاتحاد حقق الشهرة والمجد، وكان هداف الفريق لأكثر من موسم، وتوج

معه بثلاث بطولات للدوري، واختير في صفوف المنتخب الوطني، وأبرز مشاركاته

كانت في الدورة العربية بالمغرب 1961.

القسم الرياضي بوكالة الانباء الليبية يتقدم بأحر التعازي إلى أسرة

الفقيد وزملائه ومحبيه "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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