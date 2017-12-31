مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب " معيتيق " تقف على احتياجات مركز طرابلس الطبي .

طرابلس 31 ديسمبر 2017 ( وال)- قامت الدكتور " هند شوبار " مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، بزيارة مركز طرابلس الطبي والتقت مدير عام المركز الدكتور "محمد حنيش"، ومدير الشؤون الطبية الدكتور"أبوبكر المريول"، ومديري مكتب الصيدلة والمعدات الطبية.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد قام الدكتور "حنيش"، بوضع المستشارة في صورة معاناة المركز المتمثلة في ضعف الامكانيات والنقص الحاد في عناصر التمريض والفراغ الذي تركته عودة العناصر الطبية المساعدة الوافدة لبلدانها والتي أدت لتدني مستوى الخدمات الطبية بالإضافة لعدم صلاحية أجهزة التصوير المقطعي، حيث أشار لتواصل المركز مع لجان الأزمة والطوارئ بوزارة الصحة لتوريد أجهزة متطورة.

كما تم خلال اللقاء التطرق لما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين في المركز بتنظيم سير العمل بإدارة الأبراج حتى يتمكن كل برج من أداء المهام الموكلة له دون الرجوع لإدارة المركز إلا عند الضرورة في خطوة يهدف من خلالها تنظيم سير العمل وتحسين الخدمات الطبية.

وأكد على أهمية قسم الإسعاف والطوارئ، المحطة الأولى لاستقبال الحالات المرضية وفق الإمكانيات المتاحة على مدار الساعة رغم العجز في عناصر التمريض.

ومن جانبه أشاد الدكتور"المريول" بنوعية الخدمات التي تقدم للمرضى في كل الأقسام، مؤكدا إجراء أكثر من 30 عملية يومياً بمختلف التخصصات، واستقبال قسم الإسعاف لأكثر من 500 حالة خلال 24 ساعة باعتباره وجهة المرضى من كل مناطق ليبيا.

وطالب "المريول" الجهات ذات العلاقة بضرورة دعم مركز طرابلس الطبي حتى يتمكن من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى باعتباره مركز تعليمي، تحال إليه الحالات من كل مناطق ليبيا، والعمل على إعادة الثقة في الطبيب الليبي من أجل توطين العلاج بالداخل.

وعقب الاجتماع قامت الدكتورة "شوبار" بزيارة تفقدية رفقة الدكتور " المريول " وعدد من الاطباء داخل اقسام المركز، والتقت بالمواطنين بقسم الإسعاف والذين اشتكوا من قلة الإمكانيات واضطرارهم مجبرين لتوفير الأدوية والتحاليل خارج المركز من أجل الحصول على خدمة طبية، ولعدم تمكنهم من دفع تكاليف علاجهم في مصحات القطاع الخاص.

فيما أكد الأطباء المناوبين في القسم على ضرورة توفير عناصر التمريض في الإسعاف ووحدات العناية باعتبارهم عصب العملية الطبية حتى يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وتعهدت الدكتورة "شوبار"، بنقل معاناة المركز للمسؤولين في المجلس الرئاسي من أجل دعمه باعتباره أكبر المراكز الطبية في ليبيا والذي يسع 1200 سرير ويحوي جميع التخصصات الطبية .



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