إصابة شخصين بإطلاق نار قرب الكرملين واعتقال المنفذ.الأحد ، 31-12-2017 - 17:11:00



31 ديسمبر 2017 (وال) - أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في
العاصمة الروسية موسكو، أن الشرطة اعتقلت مطلق النار في ملهى قرب
الكرملين في وسط موسكو، الذي أصاب شخصين بجروح خطيرة الليلة الماضية.
وفى وقت سابق قالت الوزارة أن شخصين أصيبا نتيجة شجار تخلله إطلاق نار في
شارع نيكولسكايا بالقرب من الساحة الحمراء. وقال مصدر لوكالة نوفوستي
الرسمية، إن رجلا مسلحا أطلق النار عدة مرات على رأس شاب.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية "أن المجرم أصيب بجروح أثناء اعتقاله ".

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