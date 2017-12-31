لجنة متابعة الاتفاق المبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراتة تعقد اجتماعها الأول .

طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- عقدت لجنة متابعة الاتفاق المبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراتة، المشكلة تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي، اجتماعها الأول، اليوم الأحد، برئاسة وزير الدولة

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على متابعة الإجراءات المالية الخاصة بجبر الضرر للمدينتين مع المجلس الرئاسي وما يترتب عنها من إجراءات تنفيذية.

كما تم الاتفاق، على أن تقوم اللجنة بتنفيذ زيارة ميدانية خلال الأسبوع

الجاري لمنطقة تاورغاء للوقوف على الوضع الحالي للبنية التحتية والخدمية،

تمهيدا لوضع خطة لعودة الأهالي، في الموعد المحدد من الاتفاق، في الأول

من فبراير لسنة 2018.

وأكدت اللجنة، أنها ستكون في حالة انعقاد دائم للتسريع في تنفيذ الخطوات

المترتبة عن الاتفاق.



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