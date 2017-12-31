صبراتة : إختتام الدورة الإذاعية براديو صبراتة FM .الأحد ، 31-12-2017 - 15:42:00



صبراته 31 ديسمبر 2017 (وال)- أختتمت ببلدية صبراتة دورة المذيع الشامل
التي نظمها راديو صبراتة FM بالتعاون مع المجلس البلدي والتي استمرت لمدة
6 أيام .
وتضمنت الدورة كيفية إعداد برامج الصوتيات وتحرير الأخبار ومهارات
التواصل وأساسيات المونتاج ، بمشاركة 24 مستهدف لهذه الدورة من
الإعلاميين وطلبة قسم الفنون والإعلام .
و تخلل اليوم الختامي إحتفالية لتوزيع الشهائد للمشاركين في الدورة وتأتي
الدورة التدريبية في إطار سعي إذاعة صبراتة FM لتطوير مهارات الفنيين
والإعلاميين لخلق قدرات متميزة بإمكانهم اعداد وتقديم البرامج الاذاعية
في أثراء برامجها المتنوعة .

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