السلطات البحرية : التحقيق مع سفينة بنمية حول الاشتباه في إمداد كوريا الشمالية بالنفط .





سيول 31 ديسمبر 2017 ( وال )- ذكرت السلطات البحرية إن كوريا الجنوبية

ضبطت وقامت بتفتيش سفينة تحمل علم بنما يشتبه في أنها تبيع النفط لكوريا

الشمالية في البحر في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت أن السفينة " كوتى " البالغ وزنها 5100 طن تم احتجازه في ميناء

بيونغ تيك - دانغ جين الغربي بمحافظة كيونغجي.

وقال المكتب البحري المحلى ، إن مسئولي الأمن والجمارك عقدوا اجتماعا

يوم 21 ديسمبر وقرروا عدم السماح للسفينة بالخروج من الميناء .

وهذه هي السفينة الثانية المعروفة تحت التحقيق من قبل كوريا الجنوبية

للاشتباه في إمدادات من سفينة إلى أخرى من المنتجات البترولية إلى كوريا

الشمالية.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية الجمعة عن أنها تجري تحقيقا مع

سفينة تحمل علم هونغ كونغ تسمى "ليثوس وينمور" للاشتباه في أنها نقلت

نفطا إلى سفينة كورية شمالية في أكتوبر الماضي.

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