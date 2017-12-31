السلطات الكينية : مصرع 36 شخصا في حادث سير جنوبي العاصمة نيروبي .





نيروبي، 31 ديسمبر 2017 ( وال )- لقي ( 36 ) شخصا على الأقل مصرعهم جراء

اصطدام شاحنة بحافلة فجر اليوم الأحد على طريق ناكورو شمالي العاصمة

الكينية نيروبي .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات تاكيدها مصرع 30 شخصا في مكان

الأحداث ، بينما توفى ستة أخرون في المستشفى لاحقا متأثرون بجراحهم ، وسط

مخاوف من إمكانية ارتفاع عدد القتلى.

وأوضحت أن الحافلة التي كانت متجهة لنيروبي نحو الاتجاه المعاكس

انحرفت واصطدمت بشاحنة في منطقة ميجا على الطريق الذي يربط بين ناكورو

وإلدوريت بوسط البلاد.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت الحافلة تسير بسرعة زائدة، وفقا لما

أكده مسؤول المرور المحلي الذي أشار إلى أن 46 شخصا كانوا داخل المركبة

لحظة وقوع الحادث الذي تسبب في حالة شلل مروري خلال عملية انتشال الجثث.

جدير بالذكر أن حوادث السير في كينيا شائعة بسبب عدة عوامل منها حالة

شبكة الطرق وتجاوز الحمولة المقررة والقيادة بتهور، ما يؤدي إلى مصرع

المئات سنويا .

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