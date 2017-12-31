" سيالة "يستقبل عميد السلك الدبلوماسي الافريقي المعتمد في ليبيا .

طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني" محمد سيالة" بمقر الوزارة اليوم الاحد عميد السلك الدبلوماسي الافريقي المعتمد في ليبيا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية " جوليس امبولو " .

وأعرب السيد الوزير في مستهل المقابلة عن شكره وتقديره للدول الافريقية لدعمها لحكومة الوفاق الوطني ولحرصها على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا في المجالات كافة .

كما عبر " سيالة " عن تقديره للموقف الذي اضطلع به السيد " امبولو " في توطيد العلاقات الليبية الكونغولية والافريقية باعتباره عميدا للسلك

الدبلوماسي الافريقي المعتمد في ليبيا .

وجدد سعادة السفير خلال المقابلة دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق الوطني والتمنيات بأن يعم الامن والاستقرار ليبيا .

وتطرق اللقاء الى الاستثمارات الليبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

حيث تم التأكيد على دعمها وحمايتها بما ان الفائدة المرجوة منها تعود على كلا الشعبين في البلدين الصديقين .

ودعا" امبولو"وسائل الاعلام كافة الى عدم الانجرار وراء الاشاعات المغرضة التي تحاول الاساءة الى العلاقات الاخوية بين ليبيا والقارة الافريقية ، مشيرا الى ان ماتناولته بعض وسائل الاعلام بشأن الاساءة الى الجاليات الافريقية المتواجدة في ليبيا لا اساس له من الصحة .

واكد عميد السلك الدبلوماسي الافريقي في ليبيا ان الافارقة يعاملون في

ليبيا معاملة الاخوة وانهم يتقاسمون مع الليبيين لقمة العيش ويمارسون

عملهم ودراستهم جنبا الى جنب مع الليبيين في تعايش سلمي تجسده السنوات الطويلة التي يتواجد فيها الافارقة من كل الدول في كل المدن والمناطق الليبية .



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