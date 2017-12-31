توقف خدمات الاتصالات عن منطقة امساعد وبعض المناطق شرق طبرق.





طرابلس‏ 31 ديسمبر 2017 (وال) - أعلنت شركة هاتف ليبيا عن توقف خدمات

شركة المدار وليبيانا وخدمة العبور عن منطقة امساعد وخدمة المدار عن بعض

المناطق الأخرى شرق طبرق بسبب أعمال حفريات من قبل احد المواطنين.

وأرجعت الشركة في بيان لها - تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه -

أن هذا التوقف تسبب في قطع كابل الآلياف البصرية على بعد (5.617) كيلو

متر من منطقة كوابل طبرق 2 .

وأكدت الشركة ان العمل جارٍ من قبل فنيي ومهندسي قسم الشبكات لاصلاح

الخلل وارجاع الحركة لحالتها الطبيعية .

..(وال).