مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية تنظم ورشة عمل بعنوان ( دور الدولة والمجتمع في تنظيم السلاح .الأحد ، 31-12-2017 - 13:16:00


طرابلس 31 ديسمبر 2017 - (وال) _ نظمت مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي
الخيرية احدى مؤسسات المجتمع المدني صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل بعنوان
( دور الدولة والمجتمع في تنظيم السلاح ) تحت شعار " تنظيم السلاح مقابل
التنمية " ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية ، بمشاركة
اساتذة وقانونيين واعلاميين وادباء وكتاب ومنتسبو عدد من الجمعيات
والمؤسسات الخيرية .
وناقشت محاور ورشة العمل سبل تنظيم حمل السلاح والحيازة ، والجهات
المنوطة بتنظيم حمل السلاح ، واقتراح الحلول وايجاد الاليات والامكانيات
الكفيلة بتحقيق اهداف مشروع السلم المجتمعي والتمكين الاقتصادي عبر اعادة
ادماج القوى المجتمعية المختلفة في الحياة المدنية .
وسبل تأسيس قاعدة مشاريع ريادية صغرى ومتوسطة .
وأكد المهندس " سالم القمودي " رئيس مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي
الخيرية حرص المؤسسة ومواصلة عملها مع مختلف الجهات والمؤسسات لتطوير
المجتمعات والقيام بدورها في بناء القدرات ومساعدة ذوي الدخل المحدود
واغاثة المنكوبين في حالات الطوارىء .
كما أكد حرص المؤسسة على تحقيق اهداف المشروع الذي يهدف بالاساس إلى
تحقيق الامن والاستقرار والتنمية .
... ( وال ) ...

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