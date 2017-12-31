مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية تنظم ورشة عمل بعنوان ( دور الدولة والمجتمع في تنظيم السلاح .



طرابلس 31 ديسمبر 2017 - (وال) _ نظمت مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي

الخيرية احدى مؤسسات المجتمع المدني صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل بعنوان

( دور الدولة والمجتمع في تنظيم السلاح ) تحت شعار " تنظيم السلاح مقابل

التنمية " ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية ، بمشاركة

اساتذة وقانونيين واعلاميين وادباء وكتاب ومنتسبو عدد من الجمعيات

والمؤسسات الخيرية .

وناقشت محاور ورشة العمل سبل تنظيم حمل السلاح والحيازة ، والجهات

المنوطة بتنظيم حمل السلاح ، واقتراح الحلول وايجاد الاليات والامكانيات

الكفيلة بتحقيق اهداف مشروع السلم المجتمعي والتمكين الاقتصادي عبر اعادة

ادماج القوى المجتمعية المختلفة في الحياة المدنية .

وسبل تأسيس قاعدة مشاريع ريادية صغرى ومتوسطة .

وأكد المهندس " سالم القمودي " رئيس مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي

الخيرية حرص المؤسسة ومواصلة عملها مع مختلف الجهات والمؤسسات لتطوير

المجتمعات والقيام بدورها في بناء القدرات ومساعدة ذوي الدخل المحدود

واغاثة المنكوبين في حالات الطوارىء .

كما أكد حرص المؤسسة على تحقيق اهداف المشروع الذي يهدف بالاساس إلى

تحقيق الامن والاستقرار والتنمية .

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