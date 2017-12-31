الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الاحد يتراوح مابين 5 إلى 6 ساعات.الأحد ، 31-12-2017 - 13:01:00




طرابلس 31 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الاحد ، ستتراوح مابين 5 إلى
6 ساعات ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع
في الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 1270 ميغاوات.
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5280 ميغاوات ، وأن
الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى (6650) ميغاوات.
وطالبت شركة الكهرباء في بيانها المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك
للطاقة الكهربائية بمنازلهم للتقليل من ساعات طرح الأحمال من خلال اتباع
الإرشادات التوعوية لخفض الاستهلاك .
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