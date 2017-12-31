سيالة يعزي شكري في ضحايا محاولة تفجير كنيسة مرمرينا بحلوان .الأحد ، 31-12-2017 - 12:26:00

سيالة يعزي شكري في ضحايا محاولة تفجير كنيسة مرمرينا بحلوان .
طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- بعث وزيرُ الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
مُحمد سيالة ببرقية تعزية لوزير الخارجية المصري سامح شكري في ضحايا
محاولة تفجير كنيسة مرمرينا بحلوان الذي وقع الجمعة وتسبب في سقوط عدد من
المدنيين ورجال الشرطة .
وعبر سيالة عن التعازي الحارة إلى أهالي الشهداء من المدنيين ورجال
الشرطة والتمنيات بالشفاء لمن طالته يد الغدر من الجرحى. وجدد سيالة في البرقية وقوف دولة ليبيا حكومة وشعبًا جنبًا إلى جنب مع
جمهورية مصر العربية الشقيقة في تصديها لجميع أعمال الإرهاب، ونبذها
لكافة أشكاله ومسمياته ومهما كانت دوافعه .

...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا