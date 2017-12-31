سيالة يعزي شكري في ضحايا محاولة تفجير كنيسة مرمرينا بحلوان .



طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- بعث وزيرُ الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

مُحمد سيالة ببرقية تعزية لوزير الخارجية المصري سامح شكري في ضحايا

محاولة تفجير كنيسة مرمرينا بحلوان الذي وقع الجمعة وتسبب في سقوط عدد من

المدنيين ورجال الشرطة .

وعبر سيالة عن التعازي الحارة إلى أهالي الشهداء من المدنيين ورجال

الشرطة والتمنيات بالشفاء لمن طالته يد الغدر من الجرحى. وجدد سيالة في البرقية وقوف دولة ليبيا حكومة وشعبًا جنبًا إلى جنب مع

جمهورية مصر العربية الشقيقة في تصديها لجميع أعمال الإرهاب، ونبذها

لكافة أشكاله ومسمياته ومهما كانت دوافعه .



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