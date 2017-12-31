قوات الاحتلال تغلق مداخل دير نظام وتداهم منازل وتخرج الطلبة من المدارس بالقوة.





رام الله 31- ديسمبر -2017 ( وال ) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

صباح اليوم الأحد، مداخل قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت

منازل، وفتشتها، وأخرجت الطلبة من المدارس بالقوة.

وأفاد منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صافي التميمي خلال اتصال هاتفي مع

وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيبات عسكرية وجرافة ومصفحتين

اقتحمت القرية فجرا، وأغلقت مداخلها، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها،

كما اعتلت أسطح منزلي إمام المسجد فضل عبد الحميد، وعاصف احسين دياب،

ومقر مجلس البلدة.

وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت المدارس، أثناء تقديم الطلبة امتحانات

نهاية الفصل الدراسي الأول، وعملت على اخراجهم بالقوة، وعلق جنود

الاحتلال منشورات تحذيرية على المساجد، تهدد فيها سكان القرية من مقاومة

الاحتلال، أو رشق مركبات المستوطنين بالحجارة.

وأضاف أن تلك القوات انسحبت من المكان، مخلفة أضرارا مادية في ممتلكات

المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس، القرية، أعقبه مواجهات، واصابة

العشرات بحالات اختناق.

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