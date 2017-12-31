تركيا:توقيف 20 مشتبها في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

اسطنبول 31 ديسمبر 2017 ( وال ) - أوقفت السلطات التركية صباح اليوم الأحد في مدينة إسطنبول، 20 شخصاً بينهم 15 أجنبياً، للاشتباه في hنتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية ، فإنّ فرق مكافحة

الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، أطلقت حملة ضدّ مجموعة من الأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقيادات التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وأضافت المصادر أنّ الموقوفين كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية ليلة

رأس السنة الميلادية.

وأجرت فرق مكافحة الإرهاب 4 حملات مداهمة متزامنة في 3 مناطق مختلفة

بالمدينة.

وعثرت الفرق في منازل المشتبهين، على العديد من الوثائق التنظيمية، وتم

اقتيادهم فور توقيفهم إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات معهم.

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