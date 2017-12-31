دائرة توزيع سرت للكهرباء تبدأ أعمال صيانة الكابل الخاص بالمحطة البخارية .





سرت 31 ديسمبر 2017 - (وال) _ عقد بديوان بلدية سرت اجتماعا خصص

لمتابعة سير عمل دائرة توزيع سرت للكهرباء.

وضم الاجتماع " مختار المعداني " عميد بلدية سرت والمهندس عادل

المقيرحي مدير دائرة توزيع سرت للكهرباء وأنور شعيب نائب رئيس نقابة

الكهرباء سرت وعدد من المهندسين والفنيين بالشركة.

وتناول الاجتماع بالنقاش المعوقات والعراقيل التي تواجه عمل فرع شركة

الكهرباء بسرت من خلال نقص الامكانيات والمعدات .

والاستعداد لبدء أعمال صيانة الكابل الخاص بالمحطة البخارية وصيانة

الانارة بطريق البحر .

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