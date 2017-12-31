الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة يقوم بتركيب منظومات للخلايا
الشمسية بكل من مستشفى جنزور العام والمركز الصحي قصر بن غشير.
الأحد ، 31- 12- 2017 - 11:36:00
طرابلس 31 ديسمبر 2017 ( وال ) - شرع الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
في تركيب عدد (2) منظومات للخلايا الشمسية بكل من مستشفى جنزور العام
والمركز الصحي قصر بن غشير.
وأفاد مكتب الاعلام بالجهاز - وكالة الانباء الليبية - ان عملية
التركيب لمنظومات الخلايا الشمسية بهذين المرفقين جاء بهدف المحافظة على
وجود التيار الكهربائي بالأماكن الصحية طيلة اليوم ليتمكن المواطن من
تلقي الخدمات الصحية في كل الأوقات والمحافظة على الأدوية .
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الجهاز للرفع من مستوى الخدمات الصحية ،
بالتعاون مع الجهات العامة الأخرى.
..(وال)..