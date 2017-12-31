الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة يقوم بتركيب منظومات للخلايا الشمسية بكل من مستشفى جنزور العام والمركز الصحي قصر بن غشير.





طرابلس 31 ديسمبر 2017 ( وال ) - شرع الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

في تركيب عدد (2) منظومات للخلايا الشمسية بكل من مستشفى جنزور العام

والمركز الصحي قصر بن غشير.

وأفاد مكتب الاعلام بالجهاز - وكالة الانباء الليبية - ان عملية

التركيب لمنظومات الخلايا الشمسية بهذين المرفقين جاء بهدف المحافظة على

وجود التيار الكهربائي بالأماكن الصحية طيلة اليوم ليتمكن المواطن من

تلقي الخدمات الصحية في كل الأوقات والمحافظة على الأدوية .

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الجهاز للرفع من مستوى الخدمات الصحية ،

بالتعاون مع الجهات العامة الأخرى.

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