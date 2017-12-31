مديرية امن طرابلس تدعو المواطنين الذين لديهم مركبات محجوزة بقسم المرور إلى الحضور لاستكمال اجراءاتها .الأحد ، 31-12-2017 - 11:37:00



طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- اهابت مديرية امن طرابلس بالسادة المواطنين
الذين لديهم مركبات محجوزة بمستودعات قسم المرور على ذمة قضايا ، وكذلك
المركبات المتروكة بالطريق العام عقب تشكيلها حوادث أو لاسباب اخرى إلى
ضرورة الحضور لقسم مرور طرابلس قبل نهاية شهر يناير 2018 لاستكمال
الاجراءات اللازمة حيال هذه المركبات .
واكد قسم المرور انه سيتخذ الاجراءات القانونية للتصرف بتلك المركبات
وفق القانون عقب مرور المدة القانونية المعلن عنها .
...(وال)...

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