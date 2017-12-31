مديرية امن طرابلس تدعو المواطنين الذين لديهم مركبات محجوزة بقسم المرور إلى الحضور لاستكمال اجراءاتها .





طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- اهابت مديرية امن طرابلس بالسادة المواطنين

الذين لديهم مركبات محجوزة بمستودعات قسم المرور على ذمة قضايا ، وكذلك

المركبات المتروكة بالطريق العام عقب تشكيلها حوادث أو لاسباب اخرى إلى

ضرورة الحضور لقسم مرور طرابلس قبل نهاية شهر يناير 2018 لاستكمال

الاجراءات اللازمة حيال هذه المركبات .

واكد قسم المرور انه سيتخذ الاجراءات القانونية للتصرف بتلك المركبات

وفق القانون عقب مرور المدة القانونية المعلن عنها .

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