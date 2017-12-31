النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.
الأحد ، 31- 12- 2017 - 11:37:00
طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للارصاد الجوية .
تحذير : ريح شرش نشط نهار اليوم على ساحل الخليج تصل سرعته إلى (25)
عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ( 2،75) متر .
الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
- السماء قليلة السحب إلى صافية .
- الريح غربي إلى باش على ساحل زوارة وطرابلس ويكون شرش إلى باش على
بقية الساحل سرعته مابين (05 - 20).
-إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ويصل نهار اليوم إلى (
50، 2 ) مترعلى ساحل مصراته وسرت .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .
- درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية .
-الرؤية جيدة .
الساحل من الخليج إلى طبرق :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة نهار
اليوم .
- الريح شرش بوجه عام ويكون متغير الاتجاه إلى باش صباح الغد على ساحل
الخليج سرعته مابين (05 - 20) عقدة يصل نهار اليوم الى (25)عقدة على ساحل
الخليج .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.25) يصل نهار اليوم الى
(2.75) متر على ساحل الخليج وشحات .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب نهار اليوم على
ساحل بنغازي وشحات .
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.
..(وال)..