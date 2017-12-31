النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس‏ 31 ديسمبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للارصاد الجوية .



تحذير : ريح شرش نشط نهار اليوم على ساحل الخليج تصل سرعته إلى (25)

عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ( 2،75) متر .



الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب إلى صافية .

- الريح غربي إلى باش على ساحل زوارة وطرابلس ويكون شرش إلى باش على

بقية الساحل سرعته مابين (05 - 20).

-إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ويصل نهار اليوم إلى (

50، 2 ) مترعلى ساحل مصراته وسرت .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

- درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية .

-الرؤية جيدة .



الساحل من الخليج إلى طبرق :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة نهار

اليوم .

- الريح شرش بوجه عام ويكون متغير الاتجاه إلى باش صباح الغد على ساحل

الخليج سرعته مابين (05 - 20) عقدة يصل نهار اليوم الى (25)عقدة على ساحل

الخليج .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.25) يصل نهار اليوم الى

(2.75) متر على ساحل الخليج وشحات .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب نهار اليوم على

ساحل بنغازي وشحات .

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.

..(وال)..