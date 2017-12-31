أمطار غزيرة على مناطق شمال شرق ليبيا يومي السبت والأحد .
الأحد ، 31- 12- 2017 - 11:38:00
طرابلس 31 ديسمبر 2017 (وال)- أعلن المركز الوطني للارصاد الجوية ان
مدن ومناطق شمال شرق ليبيا ستشهدان سقوط أمطار غزيرة يومي السبت والأحد
خاصة سهل بنغازي - الجبل الاخضر - والبطنان .
وحذر المركز في بيان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه : من احتمال
جريان بعض الاودية المحلية جراء تجمع مياه الامطار في المناطق المنخفضة .
ودعا المركز السادة المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر اثناء تنقلهم بين
هذه المناطق .
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