الطيران الحربي لقوات الاحتلال يقصف موقعا شرق مدينة رفح.





غزة 31-ديسمبر -2017 ( وال ) - قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم

الأحد، هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفـا"، بأن الطيران حربيت تابع لقوات

الاحتلال إلاسرائيلي من نوع "إف16" قصف بصاروخين هدفاً قرب مطار غزة

الدولي المدمر، شرق مدينة رفح، مما أدى إلى تدميره وإحداث خراب في

المكان.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الحربية تجوب أجواء قطاع غزة بين الفينة

والأخرى وعلى ارتفاعات منخفضة، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر أجواء

القطاع.

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