تحرير رهائن احتجزوا في مكتب بريد في مدينة ياركوف الأوكرانية.





كييف 31 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو

الليلة الماضية إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزوا على يد رجل مسلح

داخل مكتب بريد في مدينة ياركوف الأوكرانية شرقي البلاد.

وتمكنت الشرطة من اقتحام المبنى بفضل أحد الرهائن الذي فتح أحد الأبواب

الخلفية لمكتب بريد.

وكان يوجد في مكتب البريد الواقع بالقرب من إحدى محطات المترو 11 شخصا،

بالإضافة إلى الخاطف الذي دخل المكتب على الأرجح بغرض السرقة.