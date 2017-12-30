الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تعقد اجتماعها السنوي بطرابلس .

طرابلس 30 ديسمبر 2017 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اجتماعها السنوي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المهندس "مصطفى صنع الله " رئيس الجمعية العمومية وبحضور اعضائها .

وأكد المهندس "مصطفى صنع الله "حرص المؤسسة الوطنية للنفط على سلامة كافة العاملين بقطاع النفط، مشدداَ على ضرورة وضع الخطط والبرامج التدريبية من أجل الرفع من مستوى الثقافة والوعي للعاملين وأهمية تطبيق كافة التعليمات واللوائح الخاصة بمعايير السلامة في جميع الشركات النفطية.

وأشاد بالجهود المبذولة من إدارة الشركة والعاملين بها من أجل الحفاظ على استمرار التشغيل في الحقول والمصانع و الميناء التابعة للشركة مؤكداً دعم المؤسسة لشركة سرت وكافة الشركات الوطنية من أجل تحقيق مستهدفاتها في العام 2018.

من جانبه اشار رئيس لجنة إدارة الشركة " عبدالله اشويقي " إلى جملة من التحديات التي واجهت الشركة التي تتضمن الصعوبات المالية والأمنية. وقال أن الشركة تتطلع الى تحقيق اهدافها في العام 2018 من خلال خطة عمل طموحة تساهم في الرفع من زيادة القدرة الانتاجية، موضحا بهذا الخصوص الى ان الشركة تسعى لزيادة الانتاج من خلال وضع رؤية وخطة عمل واضحة وطموحة ستعمل على تحقيق المستهدف للشركة خلال العام القادم .

و تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة ومناقشة الاسباب التي ادت إلى تأخر تنفيذ المشاريع وأهم المقترحات والملاحظات لاستكمال عدد من المشاريع، واستعراض الميزانية المقترحة لسنة 2018 .

وأكد المهندس " مصطفى صنع الله " على اهمية السرعة في تنفيذ الاعمال، والتركيز على برامج الحفر لإنتاج كميات الغاز المطلوبة، ووضع خطة لتنفيذ المشاريع العاجلة والمهمة وخصوصاً المتعلقة بإنتاج الغاز والتي تساهم بدورها في زيادة القدرة الانتاجية للشركة.



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