نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي .

طرابلس 30 ديسمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت :

من رأس جدير إلى سرت :

ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطارخفيفة و متفرقة والريح باش الى شرش سرعته مابين (10 - 25) عقدة وتصل اليوم الى (30) عقدة على ساحل الخمس ومصراتة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.50) متر ويصل الى (3.50) متر مساء اليوم على ساحل الخمس ومصراته.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب اليوم على الساحل الممتد من الخمس الى سرت ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

الساحل الشرقي من الخليج الى أقصى الساحل الشرقي :

ستكون السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا خاصة على ساحل الجبل الاخضر والريح باش الى شرش سرعته مابين (10 - 25) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.75) ويصل هذه الليلة ونهار الغد الى (3.25) متر على الساحل الممتد من الخليج الى شحات .

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذه الليلة ونهار الغد على الساحل الممتد من الخليج الى شحات ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر .



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