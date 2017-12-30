الاحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم السبت .

طرابلس 30 ديسمبر 2017 ( وال ) - النشرة الجوية الصادرة اليوم السبت عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام :

تكاثر للسحب سيكون على أغلب مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من سرت إلى أقصى الساحل الشرقي مما قد تؤدي إلى جريان بعض الاودية المحلية مصحوبة برياح نشطة مع طقس مستقر نسبياً على مناطق الجنوب .

= مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة :

ستكون السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على سرت واحتمال بسيط على مصراتة مع احتمال جريان بعض الاودية المحلية شرق سرت والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة على مرتفعات الجبل الغربي وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

= مناطق سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب : ستتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خـــاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة على المرج والبيضاء وتسجل ارتفاع طفيف يوم الاثنين على أغلب المناطق

= مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده :

ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على غدامس والحمادة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية .

= مناطق الكفرة وتازربو والسرير :

ستتكاثر السحب يوم الغد على السرير والريـاح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (18-21) درجة مئوية .