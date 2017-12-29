وكالة الأنباء الليبية تنعى الصحفي " أحمد خلف " .

طرابلس 29 ديسمبر 2017 ( وال )- تنعى وكالة الأنباء الليبية الزميل الصحفي " أحمد محمد خلف " ، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ65 عامًا، بعد معاناة مع المرض .

والفقيد من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والمهنية والإخلاص والعطاء والمساهمة المتميزة في مسيرة الوكالة والإعلام .

وإذ تتقدم وكالة الأنباء الليبية بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الراحل الزميل " أحمد خلف " ، ولزملائه واصدقائه رفاق المهنة تستمطر شآبيب الرحمة على روحه ، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم الجلل .



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