وكالة الأنباء الليبية تنعى الصحفي " أحمد خلف " .الجمعة ، 29-12-2017 - 15:17:00

وكالة الأنباء الليبية تنعى الصحفي " أحمد خلف " .طرابلس 29 ديسمبر 2017 ( وال )- تنعى وكالة الأنباء الليبية الزميل الصحفي " أحمد محمد خلف " ، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ65 عامًا، بعد معاناة مع المرض .
والفقيد من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والمهنية والإخلاص والعطاء والمساهمة المتميزة في مسيرة الوكالة والإعلام .
وإذ تتقدم وكالة الأنباء الليبية بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الراحل الزميل " أحمد خلف " ، ولزملائه واصدقائه رفاق المهنة تستمطر شآبيب الرحمة على روحه ، داعية الله أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم الجلل .

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